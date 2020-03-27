PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 27 марта в мире инфицировано коронавирусом 532 692 человека. Вылечиться от болезни удалось 122 672 пациентам, а 24 075 людей умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в США  — 85 991 инфицирован.

На втором месте Китай — там заразились 81 782 человека, еще 74 181 уже выздоровели.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Италия. Общее количество больных в стране составляет 80 589, а умерло 8 215.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

 

По состоянию на 10.00 27 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 218 человек, из них 62 — за последние сутки, пять умерли и четверо выздоровели.

Коронавирус зафиксирован в таких областях:

  • Винницкая область — 5 случаев;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 3 случая;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Запорожская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
  • город Киев — 47 случаев;
  • Киевская область — 32 случая;
  • Львовская область — 3 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Одесская область — 4 случая;
  • Ровенская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская область — 2 случая.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка