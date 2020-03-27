По состоянию на 27 марта в мире инфицировано коронавирусом 532 692 человека. Вылечиться от болезни удалось 122 672 пациентам, а 24 075 людей умерли.
Самое большое количество случаев зафиксировали в США — 85 991 инфицирован.
На втором месте Китай — там заразились 81 782 человека, еще 74 181 уже выздоровели.
Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Италия. Общее количество больных в стране составляет 80 589, а умерло 8 215.
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По состоянию на 10.00 27 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 218 человек, из них 62 — за последние сутки, пять умерли и четверо выздоровели.
Коронавирус зафиксирован в таких областях:
- Винницкая область — 5 случаев;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 3 случая;
- Донецкая область — 2 случая;
- Запорожская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
- город Киев — 47 случаев;
- Киевская область — 32 случая;
- Львовская область — 3 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Одесская область — 4 случая;
- Ровенская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
- Херсонская область — 1 случай;
- Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская область — 2 случая.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.