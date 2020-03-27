Страны ЕС определили пять приоритетов в борьбе с коронавирусом

Во время встречи в формате телеконференции лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в совместных действиях для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Первый касается продления мероприятий и координации усилий, чтобы сдержать распространение Covid-19. Для этого нужно усилить систему здравоохранения.
Второй приоритет — координация усилий для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования.
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Еще одним важным пунктом являются координированные действия в вопросе ускорения разработки вакцины против коронавируса.
Среди двух других приоритетов — решение экономических вопросов и возвращение европейских граждан.
Напомним, ранее министры иностранных дел стран Большой семерки согласились с необходимостью совместных усилий в борьбе с новым коронавирусом.
Источник: ЕС