Киев купил тесты на Covid-19, которые Испания забраковала и вернула в Китай

Испания вернула партию быстрых тестов на коронавирус китайскому производителю, поскольку они оказались ненадежными.

Китайская компания под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology, в которой органы здравоохранения Испании приобрели средства диагностирования Covid-19, соответствовала критериям ЕС, но ее продукция не подтвердила свою эффективность.

— Первые девять тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%, — заявили представители органов здравоохранения страны.

В то же время Китай ответил, что производитель не имел официальной лицензии на продажу своей продукции.

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Кстати, о покупке тестов именно этой компании заявил мэр Киева Виталий Кличко. Они распространились по больницам столицы.

Напомним, по состоянию на 27 марта в Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 55 человек.

Источники: El Pais, Виталий Кличко