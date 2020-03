Без агрессивных действий со стороны правительств стран от коронавируса могут умереть миллионы людей.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью.

«The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.

The first 100,000 cases took 67 days.

The second 100,000 took 11 days.

The third 100,000 took just 4 days.

The fourth 100,000 just 2 days.

Without aggressive action in all countries, millions could die»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020