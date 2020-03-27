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Факты / Мир

Пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью — ВОЗ

Без агрессивных действий со стороны правительств стран от коронавируса могут умереть миллионы людей.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью.

— Первые 100 тыс. случаев заняли 67 дней. Вторые — 11 дней. На третьи 100 тыс. ушло всего четыре дня. На четвертые — всего два дня. Без агрессивных действий власти во всех странах могут умереть миллионы людей, — сообщил Тедрос Гебрейесус.

Читайте: 100 тыс. случаев за 4 дня: в ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения коронавируса

К слову, по состоянию на 27 марта количество больных коронавирусом в мире выросло до 532 253. Выздоровели от болезни 122 627.

От Covid-19 умерло 24 072 человек. Наибольшая смертность зафиксирована в Италии — 8 215.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на Фактах ICTV.

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