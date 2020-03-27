Без агрессивных действий со стороны правительств стран от коронавируса могут умереть миллионы людей.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью.

— Первые 100 тыс. случаев заняли 67 дней. Вторые — 11 дней. На третьи 100 тыс. ушло всего четыре дня. На четвертые — всего два дня. Без агрессивных действий власти во всех странах могут умереть миллионы людей, — сообщил Тедрос Гебрейесус.

«The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate. The first 100,000 cases took 67 days. The second 100,000 took 11 days. The third 100,000 took just 4 days. The fourth 100,000 just 2 days. Without aggressive action in all countries, millions could die»-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

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К слову, по состоянию на 27 марта количество больных коронавирусом в мире выросло до 532 253. Выздоровели от болезни 122 627.

От Covid-19 умерло 24 072 человек. Наибольшая смертность зафиксирована в Италии — 8 215.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на Фактах ICTV.