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Факты / Мир / Россия

Первый случай заражения коронавирусом в Кремле

Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, — сказал Песков.

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Больной не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в России перенесли референдум, на котором должны рассмотреть поправки в Конституцию РФ из-за коронавируса.

Источник: rbc.ru

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