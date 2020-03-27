Первый случай заражения коронавирусом в Кремле

Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, — сказал Песков.
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Больной не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, в России перенесли референдум, на котором должны рассмотреть поправки в Конституцию РФ из-за коронавируса.
Источник: rbc.ru
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