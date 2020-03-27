Северная Македония присоединилась к НАТО

Северная Македония официально стала тридцатой страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу.
Государство передало на хранение документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне.
Союзники по НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.
— Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи из тридцати стран и почти одного миллиарда человек.
Семья, основанная на уверенности, что независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы все вместе сильнее и безопаснее, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Welcome to our new #NATO Ally #NorthMacedonia: “I wholeheartedly congratulate our friends for this momentous achievement. I am thrilled that the country now becomes part of our transatlantic family,” @mesterhazymszp, #NATOPA President. More >>https://t.co/nU6WDXm8hc #WeAreNATO pic.twitter.com/HwLPS54p8q
— NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) March 27, 2020
Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится в штаб-квартире НАТО 30 марта 2020.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина просила НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей. Киев готов поддержать миссию НАТО и присоединиться к натовских систем закупки.