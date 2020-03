Северная Македония присоединилась к НАТО

Северная Македония официально стала тридцатой страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

Государство передало на хранение документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Союзники по НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Welcome to our new #NATO Ally #NorthMacedonia: “I wholeheartedly congratulate our friends for this momentous achievement. I am thrilled that the country now becomes part of our transatlantic family,” @mesterhazymszp, #NATOPA President. More >>https://t.co/nU6WDXm8hc #WeAreNATO pic.twitter.com/HwLPS54p8q

— NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) March 27, 2020