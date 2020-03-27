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Факты / Мир

Северная Македония присоединилась к НАТО

Северная Македония официально стала тридцатой страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

Государство передало на хранение документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Союзники по НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

— Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи из тридцати стран и почти одного миллиарда человек.

Семья, основанная на уверенности, что независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы все вместе сильнее и безопаснее, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится в штаб-квартире НАТО 30 марта 2020.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина просила НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей. Киев готов поддержать миссию НАТО и присоединиться к натовских систем закупки.

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