Ralph Lauren начинает шить маски и халаты

Корпоративный фонд Ralph Lauren начнет производить в США 250 тыс. масок и 25 тыс. халатов.

Другие модные бренды также обязались помочь срочно изготовить медицинскую одежду.

Фонд также выделяет $10 млн на глобальные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

— В основе нашей компании всегда был дух единения, который вдохновляет нас на творчество, нашу уверенность и, самое главное, на нашу поддержку друг друга. В последние недели и месяцы этот дух никогда не колебался, — сказал исполнительный председатель модного бренда Ralph Lauren.

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Другие известные ритейлеры также перестраивают производственные линии для производства лицевых масок и халатов.

К примеру, компания LVMH, владеющая брендом Louis Vuitton, заявила, что начнет производить дезинфицирующее средство для рук во Франции.