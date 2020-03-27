PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

США могут запретить реанимацию пациентов с коронавирусом

В американских штатах Иллинойс, Вашингтон и Пенсильвания рассматривают возможность прекращения реанимация больных коронавирусом.

Не будут проводить сердечно-легочную реанимацию независимо от пожеланий пациентов и членов их семьи.

По словам врачей, в текущих условиях реанимации одного пациента с остановкой дыхания требует присутствия от восьми до 30 специалистов и наличия специальных средств защиты.

— Недостаток средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации повышает вероятность заражения врачей, — говорят в больницах.

Читайте: В США зафиксировали рекордную безработицу из-за коронавируса

Отказ от реанимации пациентов с Covid-19, у которых остановилось дыхание, позволит освободить медицинский персонал и сохранить средства индивидуальной защиты.

Власти рассматривают правовые и этические аспекты таких мер. Пока все больницы продолжают реанимировать больных коронавирусом при необходимости.

Как писали Факты ICTV, США стали первой страной в мире по количеству больных коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп считает, что этот результат является следствием массового тестирования населения.

Фото: Dreamstime

Источник: The Washington Post

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка