США могут запретить реанимацию пациентов с коронавирусом

В американских штатах Иллинойс, Вашингтон и Пенсильвания рассматривают возможность прекращения реанимация больных коронавирусом.

Не будут проводить сердечно-легочную реанимацию независимо от пожеланий пациентов и членов их семьи.

По словам врачей, в текущих условиях реанимации одного пациента с остановкой дыхания требует присутствия от восьми до 30 специалистов и наличия специальных средств защиты.

— Недостаток средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации повышает вероятность заражения врачей, — говорят в больницах.

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Отказ от реанимации пациентов с Covid-19, у которых остановилось дыхание, позволит освободить медицинский персонал и сохранить средства индивидуальной защиты.

Власти рассматривают правовые и этические аспекты таких мер. Пока все больницы продолжают реанимировать больных коронавирусом при необходимости.

Как писали Факты ICTV, США стали первой страной в мире по количеству больных коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп считает, что этот результат является следствием массового тестирования населения.

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