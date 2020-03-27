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У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

78-летний певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией.

Об этом сообщил главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.

— После дообследования (Лещенко, — Ред.) была подтверждена короновирусная этиология пневмонии, — рассказал Проценко.

Напомним, 24 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев сообщил, что Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Однако спустя его друг Владимир Винокур уверял, что у артиста обычная пневмония.

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