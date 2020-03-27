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В Нью-Йорке возле больниц развернули мобильные морги

Возле больниц Bellevue Hospital и Elmhurst Hospital в Нью-Йорке развернули мобильные морги.

Решение было принято из-за вероятного большого количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться морги больниц.

Грузовики и палатки смогут увеличить вместимость моргов до 3 500-3 600 тел.

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Последний раз Нью-Йорк принимал подобные меры после теракта 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорке возле больниц развернули мобильные морги

Напомним, США стали первой страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.

По состоянию на 27 марта в США зафиксировано 93 329 зараженных Covid-19. В Китае же количество заболевших 81 340 человек.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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