В Нью-Йорке возле больниц развернули мобильные морги

Возле больниц Bellevue Hospital и Elmhurst Hospital в Нью-Йорке развернули мобильные морги.
Решение было принято из-за вероятного большого количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться морги больниц.
Грузовики и палатки смогут увеличить вместимость моргов до 3 500-3 600 тел.
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Последний раз Нью-Йорк принимал подобные меры после теракта 11 сентября 2001 года.
Напомним, США стали первой страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.
По состоянию на 27 марта в США зафиксировано 93 329 зараженных Covid-19. В Китае же количество заболевших 81 340 человек.
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