В Сингапуре будут сажать в тюрьму за умышленное приближение к людям

Власти Сингапура в рамках усиления мер против распространения коронавируса будут приговаривать к тюремному заключению людей, которые намеренно нарушают дистанцию.

За нарушение могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до $7 тыс.

— Тот, кто намеренно сидит на расстоянии менее одного метра от другого человека в общественном месте или кто стоит на расстоянии менее метра от другого человека в очереди, будет виновным в совершении преступления.

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Кроме этого, власти Сингапура объявили о закрытии баров и кинотеатров, отмене крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин до сих пор не введено.

На данный момент в Сингапуре выявлены 683 случая коронавируса, среди которых два летальных.

Источник: Time