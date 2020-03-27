В Италии число погибших от коронавируса за последний день составило 969 человек. Это самый высокий показатель от начала пандемии коронавируса.

Число жертв в Италии достигло 9 134.

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— Сегодня данные говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10 950, — заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркур.

На данный момент коронавирусом инфицированы 66 414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4 401.

Ранее Факты ICTV писали, что в Италии 34-летняя медсестра Даниэла Треццо покончила жизнь самоубийством после положительного результата анализов на коронавирус.