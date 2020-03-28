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Факты / Мир

«Экстраординарное» выздоровление: 101-летний итальянец вылечился от коронавируса

101-летний итальянец выздоровел от Covid-19. Об «экстраординарном» выздоровлении сообщил заместитель мэра одного из городов в Италии Глория Лизи.

По ее словам, выздоровление пожилого человека «вселяет надежду в будущее».

— 101-летний мужчина сделал это. Семья привела его домой вчера вечером, — сказала Лизи и добавила, что «эта история учит нас тому, что даже после 101 года жизни будущее неизвестно».

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Сообщается, что мужчина родился во время пандемии испанского гриппа, в результате которой погибли от 30 до 50 млн человек по всему миру.

Напомним, Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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