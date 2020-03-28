Коронавирус в Италии: число смертей превысило 10 тысяч

В Италии от коронавируса умерли 10 023 человека, из которых 889 — за последние сутки.

Наибольшее количество смертей приходится на Ломбардию — 542 (всего в регионе 5 944 умерших).

В то же время 12 384 человека выздоровели после заражения коронавирусом.

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Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии составляет 92 472 человека.

Ранее стало известно, что 101-летний итальянец выздоровел от Covid-19. Об экстраординарном выздоровлении сообщил заместитель мэра одного из городов в Италии Глория Лизи.

Напомним, Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США.

Источник: ANSA