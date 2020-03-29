Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса

44-летняя жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар вылечилась от коронавируса.
Сейчас она чувствует себя намного лучше. Софи поблагодарила всех за поддержку.
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Она рассказала, что знает, как трудно быть в одиночестве.
— Но то, что мы увеличиваем физическое расстояние, не означает, что мы должны делать то же на эмоциональном уровне. От соцсетей к простому телефонному звонку — существует очень много способов оставаться на связи и фактически углублять наши отношения на расстоянии, — сказала Софи.
Также она добавила, что наука и сочувствие помогут преодолеть этот кризис.
— Это значит слушать, следовать медицинским протоколам и оставаться дома все время, — добавила она.
Ранее Факты ICTV писали, что США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса.
Источник: Sophie Grégoire Trudeau