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Катастрофа самолета МАУ: Иран остановил расшифровку самописцев из-за коронавируса

Иран остановил расшифровку черных ящиков сбитого в Тегеране пассажирского самолета МАУ в связи с распространением коронавируса.

О соответствующем решении заявил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами.

— Из-за коронавируса работы по расшифровке были прекращены, — отметил Эслами.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: Иран проверит, может ли Украина расшифровать черные ящики

Также он добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда ситуация нормализируется.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера «человеческой ошибкой».

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