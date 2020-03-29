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Факты / Мир

Коронавирус возник вследствие естественного отбора — исследование

Covid-19 имеет все признаки возникновения в природе, а не создания в лаборатории.

Ученые сравнили его генетические данные с данными других коронавирусов и выяснили, что SARS-CoV-2 возник вследствие естественного отбора.

— Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов — сказал соавтор исследования Кристиан Андерсен, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

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Также результаты исследования микробиологов показали, что нуклеотиды помогают вирусу захватывать и проникать в клетки человека и животных.

К слову, США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса.

Источник: News Week

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