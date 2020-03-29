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Факты / Мир

Нарушил карантин: жителю Сингапура аннулировали паспорт

В Сингапуре власти аннулировали паспорт 53-летнего местного жителя, который нарушил правила карантина.

Мужчина выехал из Сингапура в Индонезию, получив при въезде сообщение об обязательной домашней изоляции на две недели.

Но в тот же день он снова отправился в Индонезию. За это ему грозил штраф в размере $10 тыс. или заключение под стражу на срок до полугода.

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Мужчина вернулся в Сингапур и получил второе предписание от иммиграционной службы. Однако за игнорирование карантинных обязательств миграционная служба Сингапура аннулировала его паспорт.

Без паспорта он не сможет выезжать за границу, но будет оставаться гражданином Сингапура.

К слову, прибывающих из-за границы украинцев будут отправлять на обязательную обсервацию.

Источник: Straits Times

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