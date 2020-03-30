Принц Чарльз вылечился от коронавируса

71-летний принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, уже вылечился от Covid-19 и больше не находится на самоизоляции.

— В Кларенс-хаусе подтвердили, что после консультаций с личным врачом, принц Уэльский сейчас уже не в самоизоляции, — сообщил в заявлении представитель принца Чарльза.

Официальный представитель дворца также заявил, что принц Чарльз здоровый и придерживается ограничений британского правительства.

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Он провел семидневный карантин в своем доме в частной резиденции Балморал.

Установить, от кого именно заразился принц, невозможно, поскольку в течение последних недель он имел много встреч.

Напомним, о том, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус, стало известно 25 марта. По предварительной информации, он заболел через две недели после встречи с князем Монако Альбером II.