В Бельгии кот заразился коронавирусом от хозяина

В Бельгии сотрудники факультета ветеринарии Льежский университета зафиксировали случай заражения коронавируса от хозяина к коту.
Ветеринары отметили, что кошка страдала от временных трудностей с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта.
По словам вирусолога Эммануэля Андре, говорится об исключении, которое случилось, вероятно, из-за тесного контакта хозяина с животным.
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— Однако нет оснований считать, что животные могут переносить болезнь и способствовать развитию пандемии, — отметил ученый.
Специалисты рекомендуют просто придерживаться стандартных правил гигиены играя с животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять касаться лица.
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