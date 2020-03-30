В Бельгии кот заразился коронавирусом от хозяина

В Бельгии сотрудники факультета ветеринарии Льежский университета зафиксировали случай заражения коронавируса от хозяина к коту.

Ветеринары отметили, что кошка страдала от временных трудностей с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта.

По словам вирусолога Эммануэля Андре, говорится об исключении, которое случилось, вероятно, из-за тесного контакта хозяина с животным.

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— Однако нет оснований считать, что животные могут переносить болезнь и способствовать развитию пандемии, — отметил ученый.

Специалисты рекомендуют просто придерживаться стандартных правил гигиены играя с животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять касаться лица.

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