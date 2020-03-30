В Караганде из-за коронавируса под замок закрыли весь подъезд дома

В Казахстане в Караганде на замок закрыли целое парадное многоэтажного дома.

В подъезде был очаг коронавируса, а жильцы оказались контактными особами. Чтобы они не сбежали, власти заблокировали входную дверь на 14 дней.

Обещали два раза в день по заказу доставлять продукты и забирать мусор.

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Правозащитники уже осудили действия местных властей.

— Под угрозу ставятся жизнь и здоровье жителей подъезда. Может возникнуть масса экстренных ситуаций, при которых понадобится срочная эвакуация. Например, утечка газа, задымление, неудачная химическая обработка. Случаи, когда люди должны немедленно покинуть помещение, — прокомментировал правозащитник Джохар Утебеков.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Казахстане зафиксировано 293 случаев коронавируса.

Источник: Sputnik