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Факты / Мир

В Караганде из-за коронавируса под замок закрыли весь подъезд дома

В Казахстане в Караганде на замок закрыли целое парадное многоэтажного дома.

В подъезде был очаг коронавируса, а жильцы оказались контактными особами. Чтобы они не сбежали, власти заблокировали входную дверь на 14 дней.

Обещали два раза в день по заказу доставлять продукты и забирать мусор.

 

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От подписчика: подъезд с людьми закрыли. Ермекова 106 ⠀ #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #Балхаш #Жезказган #Шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас #Абай #Шахан #Сатпаев #алматы #астана #Менояндым #отправдынеубежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор

Допис, поширений Караганда — shock_krg (@shock_krg)

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Правозащитники уже осудили действия местных властей.

— Под угрозу ставятся жизнь и здоровье жителей подъезда. Может возникнуть масса экстренных ситуаций, при которых понадобится срочная эвакуация.

Например, утечка газа, задымление, неудачная химическая обработка. Случаи, когда люди должны немедленно покинуть помещение, — прокомментировал правозащитник Джохар Утебеков.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Казахстане зафиксировано 293 случаев коронавируса.

Источник: Sputnik

Фото: Pixabay

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