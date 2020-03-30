В Нидерландах во время карантина украли картину Ван Гога

В ночь на 30 марта, разбив стеклянную входную дверь, картину Spring Garden художника Винсента Ван Гога похитили из музея Singer, который находится возле Амстердама.

Музей был закрыт 12 марта в связи с ограничительными мерами.

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Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нюнене, городе, где в то время жил Ван Гог.

Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил, что был шокирован кражей.

Кражу картины расследуют правоохранительные органы.

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