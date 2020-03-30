В Нидерландах в зале Евровидения будут лечить больных коронавирусом

В Роттердаме концертный зал Ahoy, в котором должен был проходить международный песенный конкурс Евровидение 2020, временно переоборудуют в госпиталь для больных коронавирусом.
Ahoy уже начали оборудовать, там разместили 88 коек, но при необходимости это может 680 коек.
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С апреля концертный зал начнет принимать больных коронавирусом, нуждающихся в уходе, но которым не требуется госпитализация.
Ранее Факты ICTV писали, что в Нидерландах во время карантина украли картину Ван Гога. Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нюнене, городе, где в то время жил Ван Гог.
Источник: NU.nl
Фото: eurovision
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