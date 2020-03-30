В США Трамп продолжил противоэпидемические меры до 30 апреля

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия рекомендаций о социальном дистанцирование до 30 апреля.

На пресс-конференции в Белом доме американский президент сказал, что пик болезни наступит через две недели.

— Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель. Мы хотим, чтобы этот ужас закончился как можно быстрее. Для этого мы продолжаем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его, — сказал Трамп.

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Он ожидает, что с 1 июня США смогут начать восстановление после пандемии, которая, по его оценкам, заберет жизни от 100 до 200 тыс. американцев, хотя аналитики прогнозируют потери в 2 млн человек.

— Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит мы хорошо поработали, — сказал президент США.

Напомним, США стали первой страной в мире по количеству больных коронавирусом.

По состоянию на 30 марта, в США зафиксировано 142 356 зараженных Covid-19, из них 4856 выздоровели, а 2506 — умерли.