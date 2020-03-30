69-летнй певец Алан Меррилл умер от коронавируса.

О смерти певца сообщила дочь музыканта Лаура.

— Коронавирус унес жизнь моего отца. Мне дали две минуты, чтобы попрощаться. Он казался умиротворенным, — сказала Лаура.

Певец умер из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

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Алан Меррилл был первым жителем Запада, кто получил статус поп-звезды в Японии.

Он также является вокалистом легендарной песни I Love Rock ‘n’ Roll.

Ранее Факты ICTV писали, что во Франции от коронавируса умерла 86-летняя испанская принцесса Мария Тереза.