Угроза №1. Как мир консолидируется в борьбе с коронавирусом

Вопреки прогнозам о кибератаках, искусственном интеллекте, ядерной войне и климатических изменения коронавирус сломал мировой порядок. Угроза оказалась намного прозаичнее. Сейчас уже 195 государств подтвердили в себя случаи заражения инфекцией Covid-19. Это означает, что в той или иной степени коронавирусом болеет весь мир.

Более 20 тыс. погибших и 500 тыс. выявленных инфицированных. Мир привыкает жить в новой реальности, в которой его никто не готовил. Пандемия напрямую или косвенно коснулась каждого. На карантине вся планета.

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Сейчас, для правительства любого государства, вирус — это угроза номер один. Страны пытаются скооперироваться. Китай направляет группы медиков в Италию, а Германия принимает больных из эпицентра болезни в Европе.

Лидеры государств G-20 экстренно провели первый в истории клуба виртуальный саммит, чтобы выработать план действий преодоления пандемии.

Двадцатка стран пообещала создать единый фронт борьбы против вируса, а в мировую экономику будет инвестировано $5 трлн. Медиа сообщают, что инициатором экстренной встречи был испанский премьер Педро Санчес. Сейчас его страна на втором месте по распространению заразы в Европе после Италии.

Страна на жестком карантине. Полицейские, опасаясь, проверяют прохожих. Штрафы и даже аресты стали нормой, а спецтехника обрабатывает целые дома и двора.

Во Франции на борьбу с невидимым врагом привлекли армию. Военные будут выполнять защитные, логистические и санитарные функции.

В стране введен строгий карантин. Выходить на улицу можно только на приобретение продуктов первой необходимости или лекарств. С собой необходимо иметь распечатанный вариант, в котором указана цель выхода и время.

Между тем на первое место в мире по количеству инфицированных вышли США. Только в Нью-Йорке более 30 тыс. заболевших. Сам американский президент попал на неделе в курьезную ситуацию. Он поспешно отклонился от врача, которая сказала, что у нее была температура. Женщине пришлось объяснять, что тест на коронавирус у нее отрицательный.

На этой неделе карантин хоть с опозданием ввела соседка Китая Индия. Учитывая почти полуторамиллиардное населения и внутренних мигрантов, которые сейчас вынуждены возвращаться домой в разные уголки огромной страны, самоизолироваться здесь очень трудно.

Но полиция действует жестко. Нарушителей бьют палками прямо на улицах, заставляют приседать и отжиматься.

Между тем в Китае эпидемия идет на спад. В провинцию Хубэй, откуда и пошла миром зараза, понемногу возвращаются люди.

А в изолированном до недавнего времени Ухане запустили автобусы. Китайская стена вновь открыта для туристов, хотя и частично. Дети начали возвращаться в школы.

Как бы то ни было Поднебесная постепенно возвращается к нормальной жизни. Это произойдет и с другими странами. Но уже с новым опытом и пониманием, насколько мы уязвимы.

Напомним, часть украинских туристов, прилетевших в Борисполь с Бали, отказываются отправиться на обсервацию и продолжают находиться в самолете уже более восьми часов.