Убытки на триллионы долларов. Как коронавирус повлияет на мировую экономику

Пандемия коронавируса останавливает мировую экономику. В МВФ говорят, что ситуация хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Но, похоже, здесь вообще не подойдет никакое историческое сравнение. Аналогов просто не было.

Таких быстрых темпов падения не было даже во времена Великой депрессии. Собственно, потери уже впечатляют. За последнюю неделю только в США поступило 3,8 млн новых заявок на получение пособия по безработице. Это национальный рекорд.

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По прогнозам Международной организации труда в целом в мире более 30 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса. По подсчетам экс-министра экономики Милованова — в Украине армия безработных вырастет минимум на 500 тыс.

Убытки только мировой туристической отрасли уже рассчитывают в $1 трлн. Первый квартал 2020 года успели окрестить худшим для мировой экономики в истории, а это только начало.

Особенно пострадают также отрасли, ориентированные на экспорт сырья. Осложняет ситуацию рекордное падение стоимости нефти. Ее цена опустилась ниже $25 за баррель.

Нефтяной кризис уже называют крупнейшим за последние 100 лет. Особенно ударит она по России, которая сама способствовала перенасыщению нефтяного рынка. План Кремля заключался в том, чтобы выбить с рынка американских производителей сланцевой нефти. Но получился классический выстрел в собственную ногу.

Американские компании еще имеют запас прочности, в России же потеря поступлений от экспорта нефти катастрофическая для бюджета. Рубль уже хлынул в пике до отметки 100 за $1, к этому добавились проблемы с коронавирусом и перенесенный из-за этого процесс трансформации власти.

Но неконтролируемый обвал на нефтяном рынке повлечет за собой и другие сырьевые рынки. А это уже ничего хорошего не предусматривает и для Украины.

Но Украина могла бы сделать другие шаги, которые не требуют денежных вливаний, но эффективны. США отложили выплату ипотечных и студенческих кредитов, а банкам до 15 мая запрещено взимать пеню и штрафы. В подавляющем большинстве стран введены налоговые каникулы для пострадавшего бизнеса. Запрещают брать плату за аренду помещений.

В Верховной Раде появился законопроект с подобными предложениями. В то же время здоровье нашей экономики во многом будет зависеть от сотрудничества с МВФ.

Согласно социологическим опросам собственных средств в почти 60% украинцев хватит на 4 недели карантина. Без помощи МВФ страну ждут худшие сценарии кризиса. А все разговоры об объявлении дефолта и отказ от кредитов фонда экономисты называют безответственными спекуляциями, из-за которых будет падение гривны и безумная инфляция.

Вместе с тем, не следует забывать, что любой кризис это и период новых возможностей. Будут и те, кто выйдет из кризиса на коне.

Появятся новые привычки, новые бизнес-предложения, новые модели поведения. Кто первым адаптируется к новым реалиям — тот и победит.

Напомним, Минкультуры предложило украинским гостиницам размещать прибывших туристов на 14 дней резервации за бюджетные средства.