Чем заняться дома на карантине — топ-7 развлечений

Продолжение карантина можно оценить и позитивно. Это время можно провести с семьей. И даже в четырех стенах можно выкроить немного времени на себя. В соцсетях люди делятся видео, где они рыбачат, ходят на охоту и устраивают барбекю прямо дома.

Светскую жизнь никто не отменял. Дома можно надеть галстук, а жена выгуляет вечернее платье. Сходить на концерт какой-то звезды можно не выходя из квартиры, ведь многие из певцов и певиц сейчас это делают онлайн и даже бесплатно.

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Чтобы разогнать кровь и поднять тонус полезно в это время также и заниматься спортом. Только не на улице, где это пока опасно.

Можно мотать круги по комнате, или хотя бы 10 минут выполнять физические упражнения. Если просто валяться на полу не для вас, устройте полосу препятствий из всего, что есть под рукой.

Помните, что печально в четырех стенах может быть не только вам, но и вашим домашним любимцам. Развлеките их, расскажите, что такое коронавирус. Научите фитнеса или зажгите музыкой. Главное не переусердствовать.

Чего только не встретишь в соцсетях. В последнее время там распространяются различные челенджы. Это когда надо что-то сделать, снять это на видео и передать эстафету другим. Одна женщина даже решила выкинуть фокус с гильзой от туалетной бумаги.

В украинских семьях созданы настоящие стратегические запасы гречки, макарон и консервов. Соцсети шутят, что если карантин затянется, то скоро будем рассчитываться бартером.

Маски до сих пор в дефиците, поэтому каждый выкручивается как может. Вам повезло, если у вас есть хорошие соседи. Тогда не надо ходить лишний раз в магазин, если запасы кончились — сосед спасет.

Если антисептика под рукой нет, лучше не касаться лишний раз предметов на улице. Или откройте в себе экстрасенсорные способности. Например, женщина с Полтавщины наделала шума в соцсетях своими колдовскими заклинаниями. Но это на самом деле бабушка Гарри Поттера — уверены соцсети.

Мы учимся жить в этих новых условиях. Например, в Италии священник уже провел службу онлайн с помощью телефона, чтобы не подвергать паству опасности.

Будьте здоровы и больше улыбайтесь — это лучшее лекарство от паники и депрессии.

Напомним, в Италии рассматривают два сценария возвращения к жизни после изоляции