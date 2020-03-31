Франция и Германия призывают не блокировать работу ОБСЕ и других организаций на Донбассе

Международное сообщество должно активно продолжать прилагать усилия для прекращения жестоких конфликтов в мире. Такое заявление сделали главы МИД Германии и Франции.

В частности, по конфликту на востоке Украины Франция и Германия призывают все стороны взять на себя ответственность, учитывая серьезные угрозы здоровью людей.

Кроме того, Франция и Германия глубоко обеспокоены ограничениями, которые ввели с 21 марта 2020 года по отношению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) члены вооруженных группировок на территориях, которые не контролируются правительством.

Ведь эпидемия Covid-19 не должна стать поводом для ограничения свободы передвижения миссии.

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Также министры иностранных дел призывают отменить ограничения на доступ к зонам, которые не контролируются правительством, представительствам ООН, неправительственным организациям и Международному комитету Красного Креста.

— Мы снова обращаемся к сторонам с призывом выполнить совместные договоренности, сделанные на последнем саммите в нормандском формате (9 декабря 2019 года — Ред.), которые, в частности, касаются новых пропускных пунктов, зоны разведения, разминирования и нового обмена пленными.

Франция и Германия продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и сохраняют приверженность мирному и устойчивому урегулированию конфликта в рамках полного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, ранее МИД Украины призвал Россию выполнить договоренности нормандского формата.

Источник: МИД Германии