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Факты / Мир

Князь Монако Альберт ІІ вылечился от коронавируса

Князь Монако Альберт II выздоровел после коронавируса Covid-19 и вскоре присоединится к королевской семье.

Об этом сообщили в королевском дворце Монако.

— Врачи, которые наблюдали за Альбертом II с момента заражения Covid-19, разрешили ему закончить карантинный период. Князь вылечился и сейчас состояние его здоровья отличное, — говорится в заявлении.

 

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Князь Альберт Второй поблагодарил всех за поддержку и еще раз напомнил жителям Монако о важности тщательного соблюдения карантинных мер и самоизоляции.

— Строгое соблюдение этих правил поможет остановить распространение коронавируса. Нам нужны терпение, доверие, мужество и солидарность.

Напомним, 19 марта у князя Монако обнаружили коронавирус. По его словам, первыми симптомами были насморк и лихорадка.

Источник: Hello Magazine

Фото: Dreamstime

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