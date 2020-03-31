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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 31 марта

По состоянию на 31 марта в мире коронавирусом инфицировано 786 228 человек. Из них излечилось 166 041 человек, а 37 810 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 164 539 больных, из которых 3 164 умерли.

На втором месте уже оказалась Италия — там заразились 101 739 человек, одновременно вылечилась уже 14 620 пациентов, а умер 11 591 больных.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на четвертую строчку, там среди 82 тыс. инфицированных 3 309 человек умерли, зато 75,5 тыс. пациентам удалось выздороветь.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Испания — 87 956;
  • Германия — 668 85;
  • Франция — 545 175;
  • Великобритания — 22 454;
  • Швейцария — 15 922;
  • Нидерланды — 11 817;
  • Австрия — 9 618;
  • Норвегия — 4 462;
  • Швеция — 4 028;
  • Бельгия — 11 899;
  • Португалия — 6 408;
  • Польша — 2 055.

В Украине по состоянию на 22.00 30 марта зафиксировали 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 13 человек. Всего 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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