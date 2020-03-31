PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Пандемия коронавируса не спасла РФ: США продлили санкции из-за кибератак

Дональд Трамп своим указом продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против США.

– Эта злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, – говорится на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп на один год продлил чрезвычайное положение, которое ввел указом от 1 апреля 2015 года Барак Обама.

Читайте: Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине

То есть Минфин страны будет и дальше блокировать счета и активы россиян, причастных к кибератакам против Соединенных Штатов.

На днях на совещании лидеров стран G20, посвященному пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время эпидмии, предложив отказаться от ограничений для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Источник: whitehouse.gov

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка