Пандемия коронавируса не спасла РФ: США продлили санкции из-за кибератак

Дональд Трамп своим указом продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против США.

– Эта злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, – говорится на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп на один год продлил чрезвычайное положение, которое ввел указом от 1 апреля 2015 года Барак Обама.

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То есть Минфин страны будет и дальше блокировать счета и активы россиян, причастных к кибератакам против Соединенных Штатов.

На днях на совещании лидеров стран G20, посвященному пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время эпидмии, предложив отказаться от ограничений для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Источник: whitehouse.gov