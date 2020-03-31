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Факты / Мир

Пандемия коронавируса еще далека от завершения — ВОЗ

Власти стран Азии и Тихоокеанского региона смогут взять распространение коронавируса под контроль еще очень не скоро.

Об этом заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.

— Это будет долгосрочная битва, и мы не можем ослаблять бдительность, — сказал он.

Эксперт предупредил, что в странах, где наблюдается сокращение числа случаев инфицирования, может произойти вторая волна эпидемии из-за снижения степени контроля.

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В организации ожидают, что Европа со временем перестанет быть центром распространения коронавируса, а инфекция перейдет в другие районы и в итоге распространится повсюду в мире.

Напомним, по состоянию на 31 марта в мире коронавирусом инфицировано 786 228 человек. Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в США, Италии и Китае.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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