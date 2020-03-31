Коронавирус Covid-19 и дальше распространяется по миру. Эпицентр эпидемии переместился в США, где количество больных превышает 155 тыс. Это вдвое больше, чем в Китае.

Covid-19 без преувеличения изменил мир, который до недавнего времени был глобализованным. Страны самоизолируются, принимают беспрецедентные меры для того, чтобы предотвратить распространение вируса, общество привыкает к новым реалиям жизни онлайн, а экономический кризис, который несколько лет предрекают эксперты, уже на пороге.

Но пока одни заняты борьбой с последствиями вируса, другие распространяют конспирологические теории о возникновении Covid-19. К тому же большинство слухов — из Китая.

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Факты ICTV рассказывают, как Китай пытается откреститься от распространения коронавируса, какие самые популярные теории заговора распространяются в информационном пространстве и почему это все очень похоже на тактику России.

Откуда возник коронавирус?

Официальная версия, подтвержденная китайским центром по контролю и профилактике, свидетельствует о том, что вирус распространился с рынка морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. А именно — был передан от диких животных, которые на этом рынке продавались. Одна из версий гласит, что вирус обнаружен в мясе змей, другая — в летучих мышах.

Именно на рынке найден «нулевой пациент» — это 57-летняя Вэй Гиксиан, которая торговала креветками, пишет The Wall Street Journal.

Вирусологи уже доказали, что коронавирус не имеет признаков инженерии в лаборатории, а эпидемиологи подтверждают, что первая вспышка была именно в Ухане. Но, несмотря на это, теорий заговоров до сих пор существует немало.

А неофициально…

Местная лаборатория рядом с городом Ухань. Еще один вариант — это то, что Covid-19 случайно попал в мир из лаборатории, которая занималась исследованием коронавируса у летучих мышей. Она размещена в 280 метрах от рынка морепродуктов. Об этом заявили китайские биологи Бот Сяо и Лэй Сяо в своем отчете о возможных источниках вспышки коронавируса 2019 nCoV.

Биологическое оружие из США. Одна из популярных теорий заговоров — это преднамеренное распространение Covid-19, который изобрели в военной лаборатории в США с целью ведения экономической войны с Китаем.

Интересно, что именно эту версию поддерживают китайские чиновники — ее несколько раз твитили заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян и официальные китайские государственные СМИ.

Более того, власти США заявляют, что распространять этот фейк пытаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях.

Есть одно но. Исследователи сразу нескольких авторитетных университетов — Колумбийского университета в Нью-Йорке, университета Тулейна в Новом Орлеане и Сиднейского университета в Австралии — утверждают, что китайский коронавирус возник и развивался до своего нынешнего состояния исключительно эволюционным путем.

Они проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков изменений, которые были бы необходимы для его создания.

Вариант №3. Место происхождения — Италия. Еще одна мысль, которая распространялась в китайских СМИ, свидетельствует о том, что болезнь впервые появилась в Италии еще в ноябре 2019 года. То есть перед тем, как ее зафиксировали в Ухане.

Китай идет по пути России?

Китай намеренно распространяет теории, якобы вирус на самом деле возник в других странах, чтобы отмыть репутацию. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на директора Альянса по обеспечению демократии в Германском фонде Маршалла США Лору Розенбергер.

Так, Пекин перенял опыт России в распространении дезинформации и использует похожую тактику:

генерирует множественные противоречивые теории;

создает конспирологические веб-сайты с непрозрачным финансированием, которые продвигают те же теории, которые государство стремится усилить;

использует дипломатические и посольские аккаунты в Twitter, а также государственные СМИ для содействия в распространении теорий.

Российская тактика дезинформации, как правило, дестабилизирует информационное пространство посредством распространения различных теорий заговоров, чтобы создать хаос и раздор в обществе.

Так, РФ применяет похожую ​​тактику для того, чтобы открещиваться от своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, причастности к отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля и вины в сбитии рейса MH17 над Украиной в июле 2014 года.

Китай стремится снять с себя вину за несвоевременную реакцию на эпидемию и показать себя более надежным партнером, чем США. Именно поэтому, пишет издание, страна начала международную гуманитарную кампанию по оказанию медицинских препаратов для государств, борющихся со своими вспышками, в частности и для Украины.

Распространение таких версий — это продолжение информационной войны между США и КНР за первенство в геополитической борьбе, считает Валентина Быкова, медиа-аналитик Международного центра противодействия российской пропаганде.

— Конечно, КНР невыгодна информация, что именно Китай стал страной, с которой на весь мир распространилась эпидемия Сovid-19. Поэтому власти КНР и в дальнейшем будет генерировать и распространять конспирологические теории, пытаясь «перевести стрелки» на другие страны.

Эксперт прогнозирует, Китай продолжит создавать десятки версий о происхождении вируса. Это хорошо известный специалистам метод дезинформации — «принцип информационной перегрузки» или «принцип Али-Бабы», когда среди большого количества версий, даже фантастических и абсурдных, теряется истина.

— Этот принцип использовала РФ, чтобы обелить себя после сбития пассажирского боинга МН17. Тогда за достаточно короткий срок российские пропагандисты создали и распространили в СМИ и социальных сетях более 40 различных версий произошедшего, иногда противоречивых, которые отрицали одна другую. Но в этих теориях была одна общая черта — виновными в трагической гибели пассажиров и экипажа самолета были «назначены» кто угодно, кроме российских военных, — рассказывает Быкова.

Сегодня вокруг темы коронавируса немало фейков и дезинформации. Это и новости том, что изобретено лекарство, которое помогает справиться с Covid-19, что курение позволяет бороться с вирусом или якобы в Украине введены заоблачные штрафы за то, что дети гуляют на улице.

Факты ICTV призывают тщательно проверять информацию — обращать внимание на первоисточник, того, кто ее распространил, и есть ли эта информация на официальных ресурсах.

Лилия Ященко