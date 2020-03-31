В Польше одобрили антикризисную программу из-за Covid-19: как это повлияет на украинцев

Сейм Польши принял программу под названием Антикризисный щит, в рамках которой иностранцам продолжат разрешительные документы на пребывание и работу на 30 дней после объявления о завершении пандемии коронавируса.

Программа направлена ​​на поддержку экономики страны на сумму 212 млрд злотых (более € 45 млрд).

На время пандемии и 30 дней после нее в Польше решили продолжить разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев. Однако иностранцы не смогут путешествовать по территории других государств, входящих в Шенгенскую зону. Зато, смогут реализовать цель своего пребывания в Польше, например, работать.

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Также иностранец, у которого вышел срок легального пребывания во время действия чрезвычайного положения или состояния эпидемии, сможет легально выехать из Польши, не опасаясь попасть в статус нелегального пребывания.

Ранее Факты ICTV писали, что отток украинских работником в Польше остановил строительную отрасль страны. На карантин домой выехало около 20% украинских работников — это каждый пятый трудовой мигрант.