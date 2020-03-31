В США за последние сутки от коронавируса умерло более 500 человек

В США за последние сутки зафиксировали 502 смерти от коронавируса.
Это самый высокий показатель в стране с начала эпидемии.
По состоянию на 31 марта в США зафиксировали 164 539 случаев Covid-19. Из них вылечились 5 896 человек, а умерло – 3 164.
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Наибольшее количество смертей зафиксировали в Нью-Йорке, где от коронавируса умерло 914 человек. В Вашингтоне зафиксировано 150 смертей.
Сейчас США занимает первое место по количеству Covid-19. На втором месте Италия, где зафиксировано 101 739 случаев коронавируса.
Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении федеральных правил социального дистанцирования.
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