В США за последние сутки от коронавируса умерло более 500 человек

В США за последние сутки зафиксировали 502 смерти от коронавируса.

Это самый высокий показатель в стране с начала эпидемии.

По состоянию на 31 марта в США зафиксировали 164 539 случаев Covid-19. Из них вылечились 5 896 человек, а умерло – 3 164.

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Наибольшее количество смертей зафиксировали в Нью-Йорке, где от коронавируса умерло 914 человек. В Вашингтоне зафиксировано 150 смертей.

Сейчас США занимает первое место по количеству Covid-19. На втором месте Италия, где зафиксировано 101 739 случаев коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении федеральных правил социального дистанцирования.