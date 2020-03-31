В Туркменистане запретили слово «коронавирус»

31 марта в Туркменистане официально запретили использовать слово коронавирус и Covid-19.
Запрет касается всех СМИ страны.
Также любые напоминания о вирусе изымут из всех информационных брошюр Министерства здравоохранения.
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Кроме запрета говорить о коронавирусе, в Туркменистане могут арестовать человека за ношение медицинской маски в общественных местах.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов утверждает, что в Туркменистане не выявлено ни одного случая коронавируса.
Интересно, что до президентства Бердымухамедов возглавлял Министерство здравоохранения Туркменистана.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса в США усилили карантин. Теперь в нескольких штатах за выход на улицу без уважительной причины могут посадить в тюрьму.
Источник: RSF