Жители города Ухань считают, что 42 тыс. человек могли умереть от коронавируса.

Они не доверяют цифре в 3,2 тыс. погибших, о которых заявляли китайские власти.

В провинции Хубэй и в городе Ухань на Covid-19 заболело 81 тыс. человек, заявила в феврале власти Китая.

Но жители Уханя утверждают, что в этом месяце ежедневно из семи похоронных бюро города выдавали по 500 урн с прахом.

— Прах 3,5 тыс. человек распределяли каждые 24 часа. Это означает, что 42 тыс. урн могли быть розданы за этот период, — пишут британские журналисты.

Похоронные бюро покупали по 5 тыс. урн для праха в неделю, сообщают местные СМИ.

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— Это может быть правдой, поскольку крематории работали круглосуточно, — говорит местный житель Чжан Мао.

Источник, близкий к власти провинции Хубэй, заявил, что многие жители умерли в своих домах, не получив официального диагноза.

— Цифра не преувеличена, поскольку за один месяц произошло 28 тыс. кремаций, — говорят чиновники.

С 25 марта жителям провинции Хубэй позволили выезжать за пределы региона. Но у них должен быть так называемый »зеленый сертификат» — документ, подтверждающий что они не являются носителями коронавируса.

Напомним, Китай отменил иностранцам действующие китайские визы и вида на жительство.

Льготы предоставят только путешествующим дипломатам и владельцам визы категории С — иностранцам, которые предоставляют международные транспортные услуги.