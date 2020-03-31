Китайские ученые исследовали более 2 тыс. вирусов, включая смертоносные коронавирусы, которые переносят летучие мыши.

Их лаборатория расположена в четырех километрах от рынка диких животных в Ухане, откуда началась эпидемия коронавируса Covid-19.

Осенью 2019 года несколько китайских государственных СМИ рассказывали об исследовании вирусов и вспоминали руководителя группы исследователей летучих мышей Тянь Цзюньхуа.

— Штам коронавируса, который заражает сотни тысяч людей по всему миру, мутировал от летучих мышей и вероятно инфицировал людей на рынке в Ухане. Точное происхождение вируса, однако, остается загадкой, — пишет газета The Washington Times.

В декабре 2019 году в китайских СМИ появился видеоролик, в котором говорится, что Китай взял на себя инициативу в глобальных исследованиях вирусов.

Также на видео есть Тянь Цзюньхуа, который в пещерах провинции Хубэй собирает образцы из пойманных летучих мышей и раскладывает их в пробирки.

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— Я не врач, но я работаю, чтобы вылечить и спасти людей. Я не солдат, но я работаю, чтобы обезопасить невидимую линию национальной обороны, — говорит ученый на видеозаписи.

Тянь работает в отделе профилактики и контроля биологических переносчиков заболеваний в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Ухане. С 2012 года он собрал образцы тысячи летучих мышей для исследовательской работы над вирусами. Кроме того, он собирает образцы вирусов клещей, мышей и ос.

Однако информации о Тянь Цзюньхуа на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане после вспышки коронавируса нет.

Из сети также удалили видеоролик об исследователеях коронавируса. А китайские власти утверждают, что такого ученого у них нет.

Как писали Факты ICTV, жители города Ухань считают, что 42 тыс. человек могли умереть от коронавируса.

Они не доверяют цифре в 3,2 тыс. погибших, о которых заявляли китайские власти.

Источник: The Washington Times

Фото: Dreamstime