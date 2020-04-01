Количество смертей от Covid-19 за неделю выросло более чем в 2 раза — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена распространением коронавируса, ведь через несколько дней количество смертельных случаев может достичь 50 тыс.

— Количество смертей увеличилось больше, чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 млн подтвержденных случаев Covid-19, — сообщил директор ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Он также добавил, что за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост количества новых заражений коронавирусом, поэтому Covid-19 распространился практически на все страны и территории.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в мире зарегистрировано 905 279 тыс. случаев заражения коронавируса. От болезни умер уже 45 371 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус сообщал, что пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Источник: ВОЗ