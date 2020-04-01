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Факты / Мир

Коронавирус – величайшее испытание со времен Второй мировой войны – генсек ООН

Пандемия коронавируса является самой большой проблемой со времен Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с докладом в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

По ее мнению, она может привести к рецессии, не имеющей аналогов в недавнем прошлом.

– Новая коронавирусная болезнь поражает общество, унося жизни и средства к существованию людей, – отметил он.

Гутерриш призвал к немедленному скоординированному реагированию, чтобы остановить пандемию.

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По оценкам ООН, в результате пандемии коронавируса 25 млн человек во всем мире потеряю работу.

Кроме того, Гутерриш прогнозирует до 40% падение глобальных потоков прямых иностранных инвестиций.

По состоянию на утро 1 апреля коронавирусом в мире инфицировано 858 785 человек, из которых 42 151 — умер. В то же время выздоровели 178 119 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии — 12 428, в Испании – 8 464, в США – 3 900 и Франции — 3523, а в Китае – 3 187 человек.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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