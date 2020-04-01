По состоянию на 1 апреля в мире коронавирусом инфицировано 858 875 человек. Из них излечилось 178 119 человек, а 42 151 пациент умер.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 189 035 больных, из которых 4 076 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 105 792 человека, умерли – 12 428.

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Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 310 человек умерли, выздоровели уже 76,2 тыс. пациентов.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Испания – 95 923;

Германия – 71 808;

Франция – 52 836;

Великобритания – 25 481;

Швейцария – 16 605;

Нидерланды – 12 667;

Австрия – 10 180;

Норвегия – 4 641;

Швеция – 4 435;

Бельгия – 12 775;

Португалия – 7 443;

Польша – 2 311.

В Украине по состоянию утро 1 апреля зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 17 человек и 10 – уже выздоровели.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.