По состоянию на 1 апреля в мире коронавирусом инфицировано 858 875 человек. Из них излечилось 178 119 человек, а 42 151 пациент умер.
Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 189 035 больных, из которых 4 076 умерли.
На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 105 792 человека, умерли – 12 428.
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Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 310 человек умерли, выздоровели уже 76,2 тыс. пациентов.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Испания – 95 923;
- Германия – 71 808;
- Франция – 52 836;
- Великобритания – 25 481;
- Швейцария – 16 605;
- Нидерланды – 12 667;
- Австрия – 10 180;
- Норвегия – 4 641;
- Швеция – 4 435;
- Бельгия – 12 775;
- Португалия – 7 443;
- Польша – 2 311.
В Украине по состоянию утро 1 апреля зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
Умерли от коронавируса 17 человек и 10 – уже выздоровели.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.