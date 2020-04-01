PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 1 апреля

По состоянию на 1 апреля в мире коронавирусом инфицировано 858 875 человек. Из них излечилось 178 119 человек, а 42 151 пациент умер.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 189 035 больных, из которых 4 076 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 105 792 человека, умерли – 12 428.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 310 человек умерли, выздоровели уже 76,2 тыс. пациентов.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Испания – 95 923;
  • Германия – 71 808;
  • Франция – 52 836;
  • Великобритания – 25 481;
  • Швейцария – 16 605;
  • Нидерланды – 12 667;
  • Австрия – 10 180;
  • Норвегия – 4 641;
  • Швеция – 4 435;
  • Бельгия – 12 775;
  • Португалия – 7 443;
  • Польша – 2 311.

В Украине по состоянию утро 1 апреля зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 17 человек и 10 – уже выздоровели.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка