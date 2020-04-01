Надевать или нет: когда маска увеличивает риск заболевания Covid-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маску только больным или тем, кто ухаживает за больными, однако чиновники и эксперты в сфере здравоохранения уверяют, что для предотвращения распространения коронавируса маски необходимо носить всем.

По словам доктора Энтони Фаучи, главного эксперта по инфекционным заболеваниям в США, нужно ли носить маски — одна из самых обсуждаемых сейчас тем.

— Если человек, который может быть заражен, не хочет заразить кого-то другого, ему нужно носить маски, — говорит Энтони Фаучи.

Однако эксперт отмечает, маски просто необходимы медикам, которые постоянно поддаются опасности заразиться.

— Маски N95, которые носят врачи, не для всех. Они используются для предотвращения заражения коронавирусом медиков, которые находятся в непосредственной близости с пациентами, — сказал доцент кафедры неотложной медицины в Университете Джорджа Вашингтона, доктор Джеймс Филлипс.

Также он добавил, что хирургические маски или маски из ткани нужны для других целей.

— Они предназначены для того, чтобы выделения изо рта и носа, которые могут быть зараженными, не попадали на других людей, таким образом распространяя болезнь, — добавил Филлипс.

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К слову, в Китае, где началась пандемия, рекомендовали носить маску во время выхода из дома.

— Мы знаем, что одним из основных способов возникновения респираторных заболеваний, таких как коронавирусы, является прикосновение к поверхности, а затем прикосновение к лицу. Так, неправильное ношение маски может увеличить риск заболевания, — сказал главный хирург США Джером Адамс.

Ранее Факты ICTV писали, что педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски утюгом.