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Факты / Мир

Увидим свет в конце тоннеля: Трамп обратился к американцам из-за Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявил об очень сложных и напряженных этапах борьбы с коронавирусом.

— Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели, — сказал Трамп.

Он также отметил работу медиков, которые ежедневно борются с коронавирусом, и поблагодарил полицию и армию.

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Всего в США зафиксировали 189 035 случаев коронавируса. Из них выздоровели 7 109 человек, а умерло — 4 076.

Ранее Факты ICTV писали, что жителям столицы США, города Вашингтон, и двух соседних штатов Мэриленда и Вирджинии власть официально приказала оставаться дома.

Источник: The Hill

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