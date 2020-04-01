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Факты / Мир / Россия

У Путина коронавирус, а росСМИ пытаются это скрыть – The Sun

Владимир Путин мог заразиться коронавирусом, а государственное телевидение в России выпускает старые кадры с президентом РФ, чтобы скрыть его исчезновение.

Такие догадки в СМИ появились после того, как были опубликованы фото, на которых российский президент жмет руку российскому врачу, у которого впоследствии обнаружили коронавирус.

У Путина коронавирус, а росСМИ пытаются это скрыть – The Sun

Добавляет правдивости версии, что у Путина коронавирус, то, что последние дни российское ТВ показывало встречи президента с чиновниками, которые произошли 24 марта.

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Вчера, 30 марта, каналы показали видео его встречи с Игорем Шуваловым, главой одной из крупнейших российских инвестиционных компаний, на которой тема коронавируса даже на поднималась. Это может указывать на давность кадров, размышляют журналисты.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке в Подмосковье Проценко встречался с Путиным 24 марта. Главврач показал президенту, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. После этого у Проценко обнаружили коронавирус.

Фото: Kremlin.ru

Источник: The Sun

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