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Факты / Мир

В Великобритании разрешили домашние аборты на время карантина

На время карантина в Великобритании разрешили проводить аборты дома.

Власти опасаются, что пациентки могут заразиться коронавирусом во время визита в клинику.

В стране разрешено проводить медикаментозные аборты до десятой недели беременности. Для этого женщине необходимо принять две таблетки под наблюдением врача.

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В период пандемии английские врачи будут консультировать пациенток по телефону. Если все в порядке, лекарства привезет курьер.

Врач также будет контролировать пациентку во время приема таблеток дистанционно.

Напомним, в британской королевской семье в середине марта коронавирусом заболел принц Чарльз. 71-летний вельможа 30 марта вышел из самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Источник: ВВС

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