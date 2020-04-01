В ООН коронавирусом заболели 9 сотрудников

В Женеве в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о девяти случаях заболевания коронавирусом своих сотрудников.

По словам директора информационной службы ООН Алессандры Велучи, это данные по состоянию на 30 марта. Также она добавила, что данные сотрудников не будут разглашаться для обеспечения конфиденциальности.

Читайте: Пандемия коронавируса не спасла РФ: США продлили санкции из-за кибератак

Всего в мире зафиксировано 858 785 случаев коронавируса. Первое место по количеству заболевших занимает США, где зафиксировали 189 035 случаев. На втором месте Италия со 105 792 случаями Covid-19, а на третьем Испания, где зафиксировано 95 923 случая коронавируса.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в США усилили карантин. Теперь в нескольких штатах за выход на улицу без уважительной причины могут посадить в тюрьму.