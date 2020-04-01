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Факты / Мир

В Ухане закрыли больницу для больных с тяжелой формой Covid-19

В китайском городе Ухань закрыли больницу, в которой принимали больных с тяжелой формой коронавируса.

Такое решение власти приняли после того, как число госпитализированных в городе начало падать.

Пациентов с коронавирусом перевели и выписали из отделения городской больницы, которая лечила больных с 9 февраля.

По данным провинциальной комиссии по здравоохранению Хубэй, в больнице до сих пор находятся 1733 пациентов с коронавируса, среди которых 427 в тяжелом состоянии и еще 174 в критическом состоянии.

ЧитайтеПрезидент Китая впервые после вспышки коронавируса посетил Ухань

К слову, китайский город Ухань, где началась эпидемия коронавируса, начал возвращаться к нормальной жизни после двухмесячного жесткого карантина.

Сейчас в Китае зафиксировано 82 294 случая коронавируса, их которых выздоровели 76 206 пациентов, а умерло — 3 310.

Ранее Факты ICTV писали, что Китай отменил иностранцам действующие китайские визы и вида на жительство.

Источник: China.org

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