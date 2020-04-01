Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что один и сотрудников Госдепартамента умер из-за заражения коронавирусом Covid-19.

— Не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Уже около 4 тыс. американцев умерли. Это трагедия, — заявил он на брифинге, но имя и должность умершего не уточнил.

Помпео также сообщил, что в Госдепе до 50 человек получили положительные тесты на коронавирус.

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По состоянию на утро 1 апреля в США 189 035 человек заболели коронавирусом, из них 4 076 умерли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очень сложных и напряженных этапах борьбы с коронавирусом, а также предупредил о тяжелых двух неделях впереди.