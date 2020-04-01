PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

От Covid-19 впервые умер чиновник Госдепа — Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что один и сотрудников Госдепартамента умер из-за заражения коронавирусом Covid-19.

— Не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Уже около 4 тыс. американцев умерли. Это трагедия, — заявил он на брифинге, но имя и должность умершего не уточнил.

Помпео также сообщил, что в Госдепе до 50 человек получили положительные тесты на коронавирус.

Читайте: Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19

По состоянию на утро 1 апреля в США 189 035 человек заболели коронавирусом, из них 4 076 умерли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очень сложных и напряженных этапах борьбы с коронавирусом, а также предупредил о тяжелых двух неделях впереди.

 

Источник: CNBC

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка