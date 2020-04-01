ЕС не признает указ Путина о земле в Крыму

Европейский Союз не признает указа президента РФ Владимира Путина, который запрещает лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму и Севастополе.

— Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому не признает этого указа, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины, — отметили в ЕС.

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Кроме того, в ЕС убеждены, что этот указ является нарушением международного гуманитарного права. Ведь это еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове, что может привести к необоснованному лишению имущества.

Напомним, 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес большинство территорий Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, в которых иностранцам запрещено владеть землей.

Источник: ЕС